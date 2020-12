Coronavirus: Austria, al via screening di massa

04 dicembre 2020 a

Vienna, 4 dic. (Adnkronos) - E' scattato lo screening di massa con test antigenici rapidi a Vienna e nelle province austriache del Vorarlberg e del Tirolo in vista dell'allentamento delle misure di confinamento in vigore da metà novembre. Lo riportano i media locali, precisando che le persone positive saranno sottoposte a tamponi molecolari e messe in quarantena insieme ai loro contatti più stretti se l'esito fosse confermato.

Le autorità austriache hanno creato un sito web speciale per consentire alle persone di registrarsi per i test. Lo screening viene gestito dall'esercito, che ha allestito una grande struttura presso il centro congressi di Vienna con 170 corsie.