Casellati: 'Scuola è confronto, dialogo e gioco non solo apprendimento mediante pc'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Cari ragazzi, ritrovarci insieme oggi, sia pure con modalità del tutto inedite, è già un'occasione importante. L'occasione di riconoscere il coraggio, l'intelligenza e l'entusiasmo con cui avete affrontato questi mesi così difficili. So bene quanto sia stato faticoso rinunciare alle vostre aule, ai banchi, al contatto quotidiano con gli amici e gli insegnanti. Certo, la didattica a distanza e le piattaforme informatiche vi hanno consentito di non interrompere il vostro percorso educativo, ma sappiamo bene che la scuola non è apprendimento attraverso un computer". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, alla presentazione del secondo osservatorio "Ora di futuro".

"Andare a scuola - ha continuato - significa stare insieme. Significa crescere insieme attraverso il dialogo, il confronto, lo studio e il gioco. E a dircelo sono proprio i vostri elaborati. Le opere che avete realizzato all'interno di questa bellissima iniziativa che è “Ora di futuro”. Un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche quest'anno ha saputo tradursi in preziose opportunità per voi e le vostre famiglie.

"L'opportunità di sentirvi meno soli e, allo stesso tempo di acquisire nuove consapevolezze. L'opportunità di prendere coscienza delle vostre potenzialità e delle vostre incredibili risorse. L'opportunità di guardare al domani senza paure ma con fiducia e spirito costruttivo. Questo siete voi: il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza”, ha concluso Casellati.