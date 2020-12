Mes: Braga (Pd), 'incomprensibile non utilizzarlo, rafforza sanità'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Per il Partito Democratico l'obiettivo principale, di fronte ai dati drammatici di queste ore, è rafforzare la sanità pubblica e universale a partire dalla medicina territoriale. Per noi è incomprensibile non utilizzare i fondi del Mes e non avere una maggioranza in politica estera su temi così importanti per il futuro del Paese”. Così ai Tg la deputata e membro della segreteria nazionale Pd Chiara Braga.