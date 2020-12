Mes: Sibilia, 'finché M5S al governo non ci sarà'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Chi oggi vuole attivare il Mes per l'Italia è contro Giuseppe Conte ed è contro questo governo. Riporto le parole del nostro Presidente del Consiglio: 'I soldi del Mes sono dei prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte e vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perché devo mantenere il debito sotto controllo'. Finché ci sarà il MoVimento 5 Stelle al governo non saremo l'Italia di tasse e tagli. E ricordo anche che servono comunque i numeri in parlamento. Chi vuole indebitarci con il Mes forse non lo ricorda”. È quanto scrive in un post su Facebook il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia.