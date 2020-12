Lirica: 'Barbiere di Siviglia' su Rai3 inaugura stagione Opera di Roma

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Con una produzione “cinematografica” e il Teatro Costanzi trasformato in un set, il Lirico romano presenta il suo nuovo progetto anti-Covid. La stagione 2020/21 del Teatro dell'Opera di Roma si inaugura con un nuovo allestimento de 'Il barbiere di Siviglia', certamente il titolo più famoso e rappresentato di Gioachino Rossini. Alla direzione dell'Orchestra del Teatro dell'Opera il suo direttore musicale Daniele Gatti. Mario Martone firma istallazione e regia. In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio del 3 novembre, lo spettacolo sarà realizzato a porte chiuse, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza, e sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai 3 sabato 5 dicembre alle 16,15.

“Al Teatro dell'Opera di Roma si torna in scena grazie al nuovo allestimento ideato e realizzato in questo momento difficile che permetterà agli artisti di esibirsi in presenza e al pubblico di seguire da casa. Sono molto orgogliosa di questa modalità inedita grazie alla quale la stagione teatrale 2020/21 potrà essere portata avanti. L'Opera a Roma non si ferma, così come non si è fermata nei mesi scorsi con l'apertura straordinaria del Teatro al Circo Massimo. Adesso, grazie a Rai Cultura che trasmetterà il capolavoro di Rossini, potremo tornare idealmente a sederci a Teatro e ammirare i protagonisti dello spettacolo, i dettagli dei costumi, delle scenografie e delle luci ascoltando i brani eseguiti dall'Orchestra. Una sfida vinta in attesa di ritornare nelle sale dei teatri italiani ad applaudire i nostri grandi artisti”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi, presidente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.