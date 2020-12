04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “Dopo giorni in cui, nell'aula di Montecitorio, la destra ha parlato di 'boldrinizzazione' del Parlamento e 'boldrinate' in riferimento al decreto immigrazione, voglio dire una cosa. Gli attacchi della Lega sono per me medaglie sul petto”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd, Laura Boldrini.