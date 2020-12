Inchiesta mascherine, Chaouqui: "Io indagata? Pazzesco, è un errore"

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic.(Adnkronos) (Dav/Adnkronos)

"Sono sbalordita, è tutto pazzesco. E un errore. Io curo la comunicazione e sono pagata per una attività lecita e alla luce del sole. Delle mascherine non so nulla. I pm mi convochino subito, chiarirò tutto: è un trauma". Francesca Immacolata Chaouqui non si spiega di essere finita

"Sono sbalordita - dice all'Adnkronos-. Io sono un fornitore di servizi per queste società. Nel senso che ne ho curato l'immagine: trovo il tutto surreale. Col mio avvocato stiamo compulsando gli uffici della Procura per farmi ascoltare subito dagli inquirenti, è pazzesco. Io non so nulla della vicenda delle mascherine, ho un contratto di fornitura di pubbliche relazioni, di ufficio stampa e messa in onda nel canale YouTube ‘Un democristiano in borghese' e niente altro. Io delle mascherine lo ho appreso dai giornali, curo solo l'ufficio stampa di questa società. Sono sconcertata dall'errore fatto".

La notizia dell'inchiesta è piovuta sulla Chaouqui come un fulmine a ciel sereno: "Io non c'entro nulla, io sono un'agenzia di pubbliche relazioni. Non ho idea, non so come sia possibile. Essere coinvolta in questa vicenda con persone che io non ho mai sentito nominare è surreale. Sono convinta che appena i pm mi ascolteranno si chiarisce tutto ma ora è un trauma assoluto perché in questi giorni io seguivo queste società solo come ufficio stampa". La pierre riflette sul reato contestato: "Mi si contesta la ricettazione, cioè avere preso soldi da proventi illeciti ma io come potevo sapere che sono illeciti posto che lo siano? Io sono una persona per bene , anche i finanzieri si sono resi conto della attività che svolgo, alla luce del sole".

Chaouqui vorrebbe essere sentita subito dagli inquirenti: " I pm sono persone serie, io devo chiarire immediatamente. Già stasera se mi ricevono, vado. Gestiamo social, l'ufficio stampa, ‘il democristiano in borghese', la parte di pubbliche relazioni in modo legale e sotto la luce del sole . Io sono stata pagata per attività lecita. Inoltre tutta la mia azienda interviene a fatti già compiuti. Non si spiega perché come società di comunicazioni ora ci troviamo così".