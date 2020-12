04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - La cabina di regia di Italia Viva che si è riunita oggi "evidenzia la necessità di utilizzare i denari del Mes per affrontare l'emergenza sanitaria: solo chi non ha mai visto in ospedale può dire che il Mes non serve". Si apprende da fonti Iv.