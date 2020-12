Coronavirus: Bankitalia, supporto per circa un terzo delle famigli tra marzo e agosto

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Gli effetti dell'epidemia sulla situazione economica familiare sono stati attenuati dal ricorso alle misure di sostegno al reddito: circa un terzo delle famiglie ha percepito almeno una forma di supporto tra marzo e agosto; tale quota superava il 60 per cento per i lavoratori autonomi e il 40 per cento per i disoccupati. E' quanto emerge dalla seconda edizione dell'Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020, curata da ricercatrici della Banca d'Italia.