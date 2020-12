Coronavirus: Conte, 'grazie a sacrifici potremo voltare pagina'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Grazie ai sacrifici compiuti potremo voltare pagina, ma nello stesso tempo dobbiamo necessariamente scriverne un'altra, quella del nostro futuro". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un video intervento all'evento Rinascita Italia, organizzato dalla Fondazione Guido Carli.

"La ripartenza va preparata e resa possibile, ed è per questo che il Governo si è impegnato al massimo per sostenere il tessuto economico. Con l'apprezzabile e incoraggiante contributo da parte delle forze di opposizione in occasione del voto in Parlamento sull'ultimo scostamento di Bilancio".