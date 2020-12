Coronavirus: Fontana, 'messaggio Delpini importante, superare individualismo'

04 dicembre 2020 a

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "Un messaggio importante e significativo, che evidenzia in maniera netta ed inequivocabile il richiamo al superamento dell'individualismo e dell'ideologismo e a essere sempre più una comunità". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito delle parole pronunciate da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, durante il 'Discorso alla Città' alla Basilica di Sant'Ambrogio.

"Da parte nostra -prosegue il presidente- questi requisiti non verranno mai meno e, anzi, ci impegneremo ancor con maggior vigore per riconoscerci in quel ‘Eccoci! Tocca a noi!' invocato da Monsignor Delpini. Con una missione: sostenere chi è in difficoltà, senza mai lasciare indietro gli ultimi".

"Solidarietà e impegno comune - conclude il governatore Fontana - devono sempre essere il filo conduttore di una comunità, soprattutto in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo".