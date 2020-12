Brexit: stallo nei negoziati, oggi colloquio tra Johnson e Von der Leyen

05 dicembre 2020 a

Londra, 5 dic. (Adnkronos) - Entrano in scena i 'big' per rompere lo stallo sui negoziati per la Brexit. Lo sottolinea il 'Guardian', spiegando che oggi i colloqui entreranno nella fase finale con il passaggio ai negoziati diretti tra il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

La notizia segue il comunicato congiunto in cui David Frost, capo negoziatore del Regno Unito, e la sua controparte europea, Michel Barnier, hanno dichiarato di non essere riusciti a trovare un'intesa sulle questioni finali, annunciando una pausa al negoziato. Tuttavia non c'è la certezza che Johnson e Von der Leyen trovino la quadra su tutti i punti rimasti in sospeso.

"Dopo una settimana di intensi negoziati a Londra, i due capi negoziatori hanno convenuto oggi che le condizioni per un accordo non sono soddisfatte, a causa di significative divergenze su governance e pesca", hanno affermato Barnier e Frost nella nota diffusa ieri. "Su questa base, hanno deciso di sospendere i colloqui per informare i loro referenti sullo stato di avanzamento dei negoziati. Il presidente Von der Leyen e il primo ministro Johnson discuteranno lo stato dei lavori domani pomeriggio", si precisa. Si ritiene che uno dei principali argomenti di contesa riguardi le norme sugli aiuti di Stato.