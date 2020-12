Tv: su Disney+ arriva la collezione 'I titoli delle feste'

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Questa è la stagione perfetta per lo streaming e quest'anno Disney+ propone una raccolta di alcuni dei titoli più popolari delle festività da guardare insieme in famiglia. Nella collezione 'I titoli delle feste' ce n'è per tutti i gusti, dai classici più amati come Mamma, ho perso l'aereo e Santa Clause fino agli attesissimi Disney+ Originals Lego Star Wars – Christmas Special, che ha debuttato lo scorso 17 novembre, High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, in arrivo l'11 dicembre, Fata Madrina Cercasi, disponibile da ieri, venerdì 4 dicembre, e On Pointe - Sogni in ballo in streaming dal 18 dicembre.

La collezione include anche gli episodi di Natale delle 30 stagioni presenti su Disney+ de I Simpson, oltre ai classici di alcune delle serie più popolari di Disney Channel e Disney Junior. Mentre fuori arriva l'inverno, i film in anteprima su Disney+ di questa stagione scaldano il cuore e riuniscono le famiglie con nuovi titoli come Black Beauty: Autobiografia di un cavallo, disponibile dallo scorso 27 novembre, Safety: Sempre al tuo fianco, che debutterà sulla piattaforma l'11 dicembre e Soul che arriverà nel giorno di Natale, il 25 dicembre.

E come regalo per l'Epifania, dal 6 gennaio sbarcherà sulla piattaforma di streaming anche Onward – Oltre la Magia, il film d'animazione targato Disney e Pixar che racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia. I fan, durante il periodo delle festività, possono utilizzare #Merrystreaming e seguire Disney+ su Twitter, Instagram e Facebook.