Pd: Franceschini, 'con Covid politiche sinistra da governo, è nata alleanza'** (2)

(Adnkronos) - "Io credo che si possa dire -prosegue Franceschini- che attraverso questa esperienza dell'emergenza e anche della pressione che ha fatto l'Italia in Europa, questa fase abbia fatto trasformare in passi brevi questa alleanza, nata esclusivamente contro, in qualche cosa di più profondo. E non è un risultato di poco conto".

"Si sta forgiando qualcosa di più e penso che nella discussione sui temi che stiamo facendo, oggi vada allargato il campo. Non perchè è un centrosinistra, almeno non lo è ancora, ma perchè questa alleanza è inesorabile se vogliamo tornare a governare. Al di là delle legge elettorale, l'unico tema che cambia è se fare l'alleanza prima o dopo le elezioni perchè difficilmente potremo arrivare ad avere la maggioranza a Camera e Senato quando il nostro campo, con le sue divisioni, non arriva neanche al 30 per cento".