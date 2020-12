Governo: Zingaretti, 'no tirare a campare, ma efficenti ed efficaci'**

05 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Nel Next Generation Ue c'è una grande opportunità e credo che tutti, nelle differenze, se trovassimo il modo di orientare questo dibattito, tra l'assillo di essere vicini alle persone e la missione di sciogliere nodi che fin qui non sono stati sciolti, si può aprire una stagione nuova nella quale all'orrore del populismo si sostituisce , e se riusciamo a orientare questo dibattito si sostituisce un'altra prospettiva ma dobbiamo essere coerenti,: non dobbiamo tirare a campare ma essere efficienti e efficaci, da lì si possono dare segnali importanti". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra'.