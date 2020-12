Bergamo: arrestato con mezzo chilo di hashish in auto

05 dicembre 2020 a

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Un 30enne, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina ed hashish.

L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 15, in via XXV aprile a Suisio, quando i carabinieri di pattuglia hanno notato sopraggiungere da Medolago (Bergamo) un'auto guidata da un cittadino nordafricano, il quale alla vista delle divise ha improvvisamente invertito il senso di marcia. I militari, dopo aver raggiunto l'auto, hanno inseguito a piedi il conducente che aveva tentato di fuggire per le vie del paese, bloccandolo.

A seguito della perquisizione personale, il 30enne è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina divisa in otto dosi. Nell'auto, intestata a un prestanome e quindi sequestrata, sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish del peso complessivo di mezzo chilo. Portato nelle camere di sicurezza della caserma di Treviglio, sarà processato con rito direttissimo.