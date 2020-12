Bergamo: sorpreso a spacciare cocaina di fronte a scuola, arrestato

05 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro (Bergamo), al termine di un'attività investigativa, hanno fermato un uomo di origine marocchina per spaccio di droga. Intorno alle 15 di ieri, in via Salvo d'Acquisto di Bonate Sopra - di fronte a una scuola elementare -, lo hanno arrestato in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina a un 48enne. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di altri 25 grammi di cocaina in 25 dosi, nascoste all'interno di un sacchetto per surgelati sotto al sedile dell'auto, e 370 euro. L'uomo sarà sottoposto al giudizio per direttissima, mentre l'acquirente è stato segnalato quale assuntore.