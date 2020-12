Governo: Parrini, 'rimpasto sciocchezza e chi alimenta l'ipotesi sbaglia'

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Non so se è educato dirlo così ma a me pare una immensa sciocchezza (e ho misurato i termini) parlare di 'rimpasto' in questo momento, nelle circostanze in cui versano oggi l'Italia e gli italiani. E doppiamente in errore mi sembra chi alimenta l'ipotesi dietro le quinte, magari mentre dichiara di non volerla nemmeno prendere in considerazione". Lo scrive Dario Parrini, presidente Pd della Affari costituzionali al Senato, su Fb.