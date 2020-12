Volontariato: Zingaretti, 'Parlamento e governo al lavoro per vostro prezioso contributo'

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Oggi si celebra la giornata mondiale del volontariato. In Italia sono oltre 5 milioni le donne e gli uomini che, con dedizione e passione, si occupano degli altri guidati dai valori del dono gratuito, della solidarietà e dell'umanità. Grazie a loro perché non mollano, anche in questo momento difficilissimo per tutti". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"Le organizzazioni di volontariato hanno dovuto subire gli effetti della pandemia. E anche per questo il Parlamento è intervenuto, incrementando quest'anno il fondo nazionale loro destinato, mentre il Governo è al lavoro per completare la riforma del terzo settore, ad esempio con la costituzione del registro unico nazionale. Perché vogliamo valorizzare il prezioso impegno dei volontari, per rendere la nostra società più giusta e inclusiva".