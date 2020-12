05 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Se avessimo preso i soldi del Mes, che parte di maggioranza e parte di opposizione non vogliono utilizzare per il sistema sanitario, oggi non avremmo un situazione di così grave difficoltà. Se ci sono 1000 morti al giorno significa che servono soldi e quindi serve il mes. Dire no per motivi ideologici è un errore". Lo dice Matteo Renzi a Skytg24 'Live In'.