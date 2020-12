Coronavirus: Germania, possibile vaccinazione di massa entro l'estate

05 dicembre 2020 a

Berlino, 5 dic. (Adnkronos) - E' possibile in Germania una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus entro l'estate. Lo ha sottolineato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, citato dal portale di notizie 'T-online'. "Per come stanno le cose oggi, sono molto ottimista sul fatto che ci saranno vaccinazioni di massa entro l'estate", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che sarà possibile somministrare il vaccino tramite i consultori.

Alla domanda se la Germania avrà superato la fase peggiore della pandemia nel terzo trimestre del 2021, Spahn ha risposto: "Sì, se il maggior numero possibile di persone accetta di vaccinarsi".

Il ministro ha precisato che ci sono cinque vaccini candidati che saranno approvati "con una certa probabilità" entro la metà del 2021, aggiungendo che è "realistico" ipotizzare che alla fine di marzo alla Germania vengano consegnate 11 milioni di dosi solo da Biontech.