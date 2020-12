Mes: Crimi, 'cadrà governo? no assolutamente'

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il nostro No al Mes non è ideologia, ma una convinzione. E' uno strumento anacronistico, inutile e inadeguato e se servono 37 miliardi, 10 ne abbiamo già trovati con l'ultimo scostamento". Lo dice Vito Crimi a Sky Tg24 'Live in'.

Quanto al voto del 9 dicembre in Parlamento sulla riforma del Mes, il capo politico M5S dice: "Quello che si voterà è una risoluzione sulle comunicazioni del premier Conte e sono convinto che si sarò una risoluzione unitaria di maggioranza che porterà a guardare oltre". Quindi il governo non cade? "No, assolutamente".