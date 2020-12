Mes: Zingaretti, 'è linea credito molto vantaggiosa'**

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Secondo me è più una battaglia ideologica che riguarda il passato, perché il Mes è una linea di credito molto vantaggiosa per finanziare la sanità pubblica italiana e per molti aspetti conviene prendere queste risorse. Il dibattito è aperto e credo non debba essere ideologico come in passato, ma deve guardare alle opportunità di ammodernamento del nostro Ssn". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Live in' su SkyTg24.