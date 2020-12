Roma: Zingaretti, 'Calenda può rappresentare coalizione ampia? dipende da lui'**

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Calenda in grado di rappresentare una coalizione ampia? Dipenderà da Calenda e anche dagli altri candidati donne e uomini che vogliono candidarsi. Vincerà chi sarà in grado di rappresentare una coalizione ampia. Dipenderà dalla forza e intelligenza di questi candidati. Non ci saranno candidature calate dall'alto o decise nelle stanze del Nazareno". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a SkyTg24 'Live in'.