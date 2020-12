05 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Non mi pare che sia questo il momento del governo d unità nazionale, noi lavoriamo per il futuro per un governo di centrodestra". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante il confronto tra i leader politici organizzato da Sky Tg 24.