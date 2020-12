Famiglia: Vendola vince causa con Giovanni Giacobbe (Forum famiglie)

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Nichi Vendola, difeso dagli avvocati Francesco Tanzarella e Marica Bianco del foro di Bari, ha vinto anche in grado di appello la causa promossa contro di lui dal prof. Giovanni Giacobbe, presidente del Forum delle Famiglie, associazione che aveva organizzato il primo 'Family Day, in difesa della famiglia tradizionale, contro le unioni di fatto e omosessuali'. Ne dà notizia un comunicato di Sinistra italiana-Leu.

Il prof. Giacobbe -spiega la nota- si era ritenuto diffamato dalle parole dell'ex presidente della Regione Puglia, pronunciate durante la trasmissione della Rai 'Anno Zero', del 10 febbraio 2011, condotta da Michele Santoro. In particolare Vendola era intervenuto in trasmissione censurando 'l'ipocrisia di una classe dirigente malata che di giorno organizza il Family day e di notte organizza festini con prostitute e cocaina'.

Il professor Giovanni Giacobbe si era ritenuto diffamato da Nichi Vendola, benché non lo avesse menzionato nel citato intervento in trasmissione, e lo aveva convenuto in giudizio chiedendo un risarcimento di 100mila euro. Già il Tribunale civile di Roma, in primo grado, aveva respinto la richiesta del prof. Giacobbe perché infondata, condannandolo a rimborsare le spese di causa in favore di Nichi Vendola e della Rai. Giudizio confermato anche in Appello.