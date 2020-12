Mes: Giacomoni, 'regalo Natale per italiani se mercoledì cade Conte'

05 dicembre 2020 a

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Il centrodestra è sempre stato unito. Ieri quando abbiamo bloccato le tasse e aiutato i lavoratori autonomi, oggi sul ‘no' al Mes. Siamo un'alternativa credibile a questo governo”. Lo ha detto al Tg4 il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

“Mercoledì prossimo -ha aggiunto- possono accadere due cose: cade il governo Conte, si spaccano i Cinquestelle. Se avvenissero tutte e due assieme sarebbe il regalo di Natale più bello per gli italiani. Così non si può più andare avanti. Sono divisi su tutto. È ormai una situazione insostenibile. Nell'interesse del Paese, prima questo governo va a casa meglio è per tutti”.