Coronavirus Lombardia, 3.148 contagi e 111 morti: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 3.148 i nuovi contagi da

Aumenta il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 288.056 (+3.983), di cui 6.326 dimessi e 281.730 guariti. In calo i ricoveri in terapia intensiva: sono 805 (-17), mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 6.554 (-238).

Sono 980 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 355 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 190 nuovi positivi, a Brescia 584, a Como 214, a Cremona 71, a Lecco 132, a Lodi 35, a Mantova 132, a Monza 285, a Pavia 172, a Sondrio 173 e a Varese 395.