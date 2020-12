Sinistra: Pedica, 'unità si costruisce vicino a ceti deboli'

06 dicembre 2020 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - L'unità della sinistra è un tema che non tramonta mai. Ben venga l'iniziativa di D'Alema, ma bisogna anche dire che di unità se ne parla da anni. Ricordo che già ai tempi dell'Udr di Cossiga lanciammo la proposta ma non fu accolta da nessuno. Già allora si parlava della necessità di creare un campo largo, capace di coinvolgere tutta la sinistra, tutti i comitati e tutte le associazioni vicine al centrosinistra, da contrapporre alle destre. Ma qualcuno, pur di mantenere il proprio orticello, fece saltare tutto. Per unire veramente tutta la sinistra bisogna tornare sul territorio, nelle fabbriche e stare vicini ai ceti sociali deboli. Invece si continua a parlare di potere, governo e poltrone”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd.