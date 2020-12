Mes: D'Uva, 'M5S che hanno firmato lettera non voteranno contro risoluzione'

06 dicembre 2020 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ci sono delle persone che hanno firmato questa lettera per dire a noi non piace questa riforma del Mes: sono parlamentari e hanno tutto il diritto di farlo, ma non significa che tutte le persone che hanno firmato la lettera voteranno contro la risoluzione in Aula". Così Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera, ai microfoni di Sky Tg 24.

"E' molto chiaro -aggiunge- che la risoluzione in Aula serve a dare forza al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quindi chi realmente vuole che il Paese vada avanti, che superi brillantemente questa terribile crisi che stiamo vivendo, ovviamente saprà mercoledì cosa dovrà fare".