Milano: rubano pistola a guardia giurata in treno, arrestato terzo rapinatore

06 dicembre 2020

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - La polizia ha fermato a Milano un uomo di 24 anni, cittadino salvadoregno, ritenuto il terzo complice della rapina aggravata in concorso avvenuta lo scorso 17 novembre a bordo di un treno regionale sulla tratta Milano-Mortara, in provincia di Pavia. L'uomo, assieme a due connazionali di 23 e 26 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, già fermati dalla polizia lo scorso 23 novembre, aveva aggredito una guardia giurata per rubargli la pistola.

Gli agenti lo hanno trovato nelle vicinanze dell'abitazione della compagna e lo hanno fermato. Il fermo è stato convalidato da un magistrato della Procura di Milano.