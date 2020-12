Maltempo: Aimi (Fi), 'magistratura indaghi su disastro colposo'

06 dicembre 2020 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "L'esondazione del fiume Panaro oltre che un fatto grave, ha dell'incredibile. Ma non doveva essere già tutto in sicurezza dopo i terribili fatti del 2017 che hanno colpito la bassa modenese? Quali lavori e quali controlli sono stati effettuati ? Forza Italia chiede che la Procura di Modena apra immediatamente un fascicolo per disastro colposo. Ci sono responsabilità che vanno accertate e danni che vanno risarciti". Lo chiede il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale Emilia-Romagna di Forza Italia.