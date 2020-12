Milano: spaccia dal suo appartamento, polizia arresta 45enne

06 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni per possesso e spaccio di droga. Nel corso di un servizio di appostamento agli stabili di viale Fulvio Testi, noti come le 'Case bianche', gli agenti hanno notato un viavai continuo di persone. La polizia ha fermato alcuni uomini, sorprendendone quattro in possesso di cocaina e hashish. Poi sono entrati nell'appartamento ritenuto luogo dello spaccio abitato dal 45enne, cittadino italiano, e vi hanno trovato 13 involucri contenenti cocaina e la somma di 40 euro in contanti, probabile provento della vendita della droga. L'uomo è stato arrestato.