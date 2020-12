Mes: Salvini, 'non è voto su governo ma su futuro Italia'

06 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Con il Mes e la sua pessima riforma sono in gioco il futuro dell'Italia, il lavoro, il risparmio e la serenità dei nostri figli, non la sopravvivenza del governo", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini in vista del voto in Parlamento di mercoledì 9 dicembre. L'ex ministro dell'Interno aggiunge: "Quello di mercoledì non sarà un voto pro o contro il governo, ma un voto pro o contro un futuro libero per l'Italia. Ognuno voti per il bene del Paese e per lealtà verso i suoi elettori, non per interesse di parte, della tenuta del governo ci occuperemo più avanti".