Milano: Gelmini, 'città abbandonata, mobilitarsi per voltare pagina'

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - “Se la Regione Lombardia ha fatto quanto possibile nell'emergenza Covid per sostenere quelle imprese completamente dimenticate dal governo, il Comune di Milano è, invece, completamente assente. Manca una visione per la Milano post Covid, Sala è evanescente, al netto della solita valanga di post e di chiacchiere, la metropoli del lavoro e dello sviluppo è abbandonata a se stessa". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano.

"Nel giro di pochi mesi -continua- il modello Milano si è dissolto, la città però non è abituata a piangersi addosso. Ma ora vanno mobilitate le risorse migliori, dalle università al mondo della ricerca, dalle associazioni d'impresa al sistema del credito, per costruire una prospettiva credibile, in grado di alleggerire la pressione fiscale, fare piazza pulita della politica dei divieti ideata da palazzo Marino per fare incetta di soldi, costruendo una prospettiva solida e competitiva.

Milano, conclude Gelmini, "ha bisogno di una svolta profonda, con un'amministrazione all'altezza delle sfide in campo".