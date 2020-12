Scuola: Azzolina, 'su lezioni in estate decidono Regioni ma non ad agosto'

06 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Per le scuole "potrebbe essere possibile allungare un po' il calendario" delle lezioni nel caso di sospensioni dovute all'emergenza coronavirus, ma "è una competenza regionale". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a L'Aria di domenica su La7. Azzolina ha ricordato che "dobbiamo pensare che con le strutture che abbiamo non si può fare lezione ad agosto, ma a giugno sì". In ogni caso "le decisioni saranno prese nel massimo accordo fra personale e Regioni".