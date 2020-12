Natale: a Milano si accende l'albero in piazza Duomo (2)

06 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - “È bello che a Sant'Ambrogio, giorno in cui nelle case dei milanesi si fa l'albero di Natale, si accendano in tante piazze della città, anche periferiche, 20 installazioni artistiche", afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. "Pur con le necessarie precauzioni, ora, è il momento di reagire e di ridare fiducia e serenità soprattutto ai più giovani. Fondazione Bracco, che quest'anno celebra i suoi primi 10 anni di attività, è orgogliosa di rendere meno buio il Natale dei milanesi, regalando alla città un progetto di bellezza e di rinascita con una forte valenza sociale”.

Giuliana Mantovano, direttore Marketing di Coca-Cola Italia, spiega che "abbiamo imparato a stare vicini anche quando siamo distanti. L'Albero di Natale in piazza Duomo vuole essere un simbolo per celebrare il cuore solidale della città e quanto oggi sia ancora più importante lo spirito di condivisione. Invitiamo tutti ad unirsi a noi nel sostenere Banco Alimentare per rendere questo Natale speciale anche per chi ha bisogno”.

Il 'Natale degli Alberi' viene promosso da YesMilano con una campagna di comunicazione per portare Milano a casa di tutti quei visitatori che quest'anno non possono vivere l'esperienza del Natale meneghino. Un cortometraggio animato racconta uno scambio magico di gioia e bellezza, tra alberi e cittadini, che accende Milano con le luci del Natale. Un albero si accende al centro della città, e i suoi rami, che si diramano tra i tanti quartieri di Milano, vengono addobbati dai milanesi che donano una luce alla loro città. Il racconto è affidato all'agenzia di comunicazione Connexia e alla matita di Studio Bozzetto & Co.