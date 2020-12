Milano: Comune, in Galleria Vittorio Emanuele cala base asta affitti e temporary shop (2)

06 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - L'amministrazione prevede la possibilità per il periodo ottobre 2020 - giugno 2021 di integrare l'offerta commerciale tradizionale destinando temporaneamente una parte della superficie commerciale all'attivazione di temporary shop con attività di vendita di articoli esclusivi, in edizione limitata o in stock. Un'attività che potrà essere gestita direttamente dal concessionario oppure, nelle forme previste dalla normativa in materia commerciale, tramite l'istituto dell'affido di reparto.