Sanità De Poli, 'ospedale Padova tra priorità Recovery plan'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Accolgo con piacere che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ritenga l'Ospedale di Padova una delle priorità in vista del prossimo Recovery Plan. A settembre scorso ho lanciato con forza questa proposta a tutte le forze politiche: finanziamo il nuovo Ospedale con le risorse europee del Recovery Fund! Investire sulla sanità pubblica e sul diritto alla salute dei nostri cittadini è una partita fondamentale, che non ha colori politici”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

"Bisogna fare squadra per Padova, per il Veneto è per l'Italia”, aggiunge De Poli, che lo scorso settembre ha presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza con cui si chiede al governo “di valutare la possibilità di inserire l'Ospedale di Padova tra le opere su cui investire strategicamente per fronteggiare questa emergenza sanitaria”.