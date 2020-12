CPS Energy lancia la richiesta di proposta del pacchetto globale FlexPOWER BundleSM per portare energia più pulita e più verde a San Antonio, Texas

07 dicembre 2020 a

Il progetto triplicherà quasi la capacità di energia solare e cercherà di aggiungere nuove tecnologie al mix produttivo diversificato

Guarda il video dell'annuncio del sindaco di San Antonio, Ron Nirenberge del presidente e CEO di CPS Energy, Paula Gold-Williams

SAN ANTONIO, Texas, 4 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi, CPS Energy, la più grande azienda di gas ed elettricità di proprietà comunale, completamente integrata, degli Stati Uniti, ha formalmente lanciato una richiesta di proposta (RFP) che mira ad aggiungere fino a 900 MW di solare, 50 MW di accumulatori a batteria e 500 MW di capacità di stabilizzazione come parte della nuova iniziativa FlexPOWER BundleSM.

Il FlexPOWER Bundle fa parte del Flexible PathSM di CPS Energy ed è progettato per sostituire una certa capacità di generazione di energia obsoleta e introdurre nuove tecnologie come nuove tecnologie di capacità di stabilizzazione per fornire affidabilità energetica 24 ore su 24 per la nostra comunità di San Antonio.

CPS Energy è da decenni leader ambientale tra le aziende. Ogni anno, lavora con molti partner della comunità per fare passi significativi verso la piena neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, che si allinea direttamente al Climate Action & Adaptation Plan (CAAP) di San Antonio e all'Accordo di Parigi. CPS Energy è un'azienda nel settore energetico all'avanguardia, e con il supporto del sindaco Ron Nirenberg e del consiglio comunale, San Antonio è stata designata "Città splendente" da Environment Texas, posizionandosi al 1° posto nello stato e al 5° nel Paese per la capacità solare. CPS Energy è anche al 2° posto nella nazione tra le aziende di proprietà comunale per l'energia solare totale, di proprietà o in appalto. Il FlexPOWER Bundle fa parte dell'impegno costante di CPS Energy per aiutare la Greater San Antonio a raggiungere lo zero netto di emissioni entro il 2050 o anche prima, se possibile.

"Ho creato la strategia Flexible Path nel 2017, e da allora il nostro grande team People First Champions, composto da 3100 elementi, ha lavorato diligentemente per darle vita", ha dichiarato Paula Gold-Williams, Presidente e CEO di CPS Energy. "Grazie a questa strategia in continua evoluzione, stiamo lavorando con i nostri clienti per ridurre sensibilmente l'impronta di carbonio di San Antonio. Nella prossima fase del nostro viaggio Flexible, l'RFP globale per il FlexPOWER Bundle ci aiuterà a trovare delle soluzioni stabili provenienti da tutto il mondo, che potenzialmente includeranno nuove ed entusiasmanti tecnologie energetiche più pulite. Da 160 anni, San Antonio si fida di noi come loro diligente ed efficace fornitore di energia. Questa RFP è il passo successivo che ci assicurerà il raggiungimento di un'ulteriore ottimizzazione dell'innovazione, ma mantenendo sempre l'affidabilità energetica e aiutando l'ambiente".

Acquistando più opzioni di risorse contemporaneamente come pacchetto diversificato, CPS Energy si concentra sull'identificazione delle migliori tecnologie combinate che migliorano la responsabilità ambientale, mantenendo al contempo l'affidabilità e l'accessibilità che i clienti si aspettano.

"Con l'attenzione globale su CPS Energy e il nostro impegno a espandere un portafoglio resiliente di generazione di energia, la nostra azienda pubblica è pronta a diventare il leader nella gestione di energia solare negli Stati Uniti e un pioniere aziendale nella resilienza su scala mondiale", ha dichiarato il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg. "Sono orgoglioso di ciò che questa organizzazione sta facendo per garantire la continuità nell'essere un fornitore di energia affidabile, accessibile e innovativo. Tutto ciò che gli abitanti di San Antonio si aspettano".

L'RFP cerca opzioni, sia grandi che piccole, per l'energia solare, gli accumulatori a batteria e tecnologie che forniscano affidabilità, con risposte attese dalle aziende più grandi fino alle piccole imprese locali. Inoltre, sono tecnologie benvenute anche l'energia solare e l'accumulo in comunità, tutti possono partecipare, direttamente o indirettamente - dai grandi fornitori di fonti rinnovabili ai clienti residenziali.

Questa RFP arriva a seguito di una richiesta di informazioni (RFI) globale chiusasi alla fine di agosto di quest'anno. È stata pubblicata in 10 lingue e CPS Energy ha ricevuto quasi 200 risposte da fornitori di energia esperti di tutto il mondo. Le risposte includevano informazioni e idee su tecnologie e soluzioni nuove e pulite che potrebbero entrare a far parte del FlexPOWER Bundle. CPS Energy ha utilizzato le utili informazioni ricevute grazie al processo RFI per migliorare la nuova RFP, pensata nel dettaglio per aiutare San Antonio a compiere i prossimi passi verso una rete energetica più pulita e resiliente.

Nell'ambito dello stesso processo RFI dell'agosto 2020, CPS Energy ha anche chiesto informazioni sulle soluzioni per la prossima fase del suo programma di efficienza energetica e conservazione dell'energia, già un successo e già premiato, chiamato Save for Tomorrow Energy Plan (STEP). A gennaio 2021, CPS Energy rilascerà un'altra RFP globale per FlexSTEPSM che, nuovamente, sarà progettata per aumentare la partecipazione diretta dei clienti e aumentare la loro soddisfazione.

Di seguito sono riportate le date chiave per l'RFP:

CPS Energy prevede di finalizzare la valutazione e la rosa dei candidati per l'RFP entro l'estate del 2021. Per ulteriori informazioni sull'RFP, visitare il sito web di CPS Energy www.cpsenergy.com/flexrfp.

Informazioni su CPS Energy

Fondata nel 1860, CPS Energy è la più grande azienda pubblica nazionale di elettricità, gas naturale ed energia, che fornisce un servizio sicuro, affidabile e a prezzi competitivi a 860.934 clienti di elettricità e 358.495 clienti di gas naturale a San Antonio e in parti di sette contee limitrofe. Le bollette energetiche combinate dei nostri clienti sono tra le più basse delle 20 città più grandi della nazione, generando al contempo 8 miliardi di dollari di entrate per la città di San Antonio da oltre settanta anni. In qualità di partner affidabile e forte della comunità, ci concentriamo continuamente sulla creazione di posti di lavoro, sullo sviluppo economico e sugli investimenti nel settore dell'istruzione. Fedeli alla nostra filosofia del People First, la nostra forza lavoro qualificata ci dà energia e l'impegno verso la comunità è dimostrato dal volontariato dei nostri dipendenti nella restituzione alla nostra città e dai programmi volti al portare valore ai nostri clienti. CPS Energy è tra i primi acquirenti pubblici di energia eolica nella nazione e il numero uno in Texas per la generazione di energia solare.

