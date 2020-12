LG SIGNATURE collabora con istituzioni artistiche e culturali di fama mondiale

07 dicembre 2020 a

Il brand del lusso e partner di alto profilo collaborano per la realizzazione di una campagna digitale con contenuti esclusivi

SEUL, Corea del Sud, 7 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE riunirà ancora una volta il mondo dell'arte e della tecnologia, sfruttando le sue partnership con alcuni dei più grandi nomi dell'arte e della cultura. Alla campagna digitale di LG SIGNATURE aderiscono istituzioni di fama mondiale come il Pushkin State Museum of Fine Arts (Russia), l'American Ballet Theatre (ABT) e La Scala di Milano.

Fermamente convinto del valore e dell'importanza dell'arte, il brand ha stretto una nuova partnership con il Pushkin State Museum of Fine Arts di Mosca. Attraverso un accordo con National Priorities, organizzazione governativa russa, LG SIGNATURE contribuisce a un elemento primario di un progetto nazionale: la digitalizzazione del ricco patrimonio culturale del Paese. Oltre a questo impegno enorme, National Priorities sta anche portando avanti importanti iniziative nei settori della sanità, della demografia, dell'economia e dell'ecologia.

Nell'ambito dell'accordo, LG SIGNATURE sta scattando primi piani squisitamente dettagliati di alcuni dei capolavori della straordinaria collezione di Pushkin: il nuovo OLED 8K TV di LG SIGNATURE sarà infatti esposto in occasione dei prossimi eventi del museo, dove riprodurrà immagini e splendidi video con risoluzione 8K delle opere d'arte in mostra, rivelando l'incredibile abilità e le tecniche di alcuni dei più grandi artisti della storia. Il Pushkin e LG SIGNATURE contribuiranno inoltre a condividere la gioia dell'arte con un pubblico più ampio attraverso una serie di progetti digitali, a partire dalla creazione di un insieme di tour virtuali delle mostre più apprezzate del museo, disponibili gratuitamente sul principale servizio russo di video streaming online, IVI (ivi.ru).

LG SIGNATURE, uno dei principali sponsor e partner elettronico globale dell'ABT, collabora ancora una volta con l'importante compagnia americana di balletto per fare un regalo natalizio agli amanti della danza in tutto il mondo. Quest'anno, il brand del lusso offrirà ai consumatori l'opportunità di guardare i momenti più entusiasmanti dello Schiaccianoci messo in scena dall'ABT, sponsorizzando la prima produzione in Ultra HD 8K. Creata dal celebre coreografo e artist in residence dell'ABT, Alexei Ratmansky, e con i primi ballerini Isabella Boylston e James Whiteside, la magica performance è stata ripresa all'High Line Hotel di New York. L'incantevole video sarà pubblicato il 4 dicembre alle 18:00. (fuso orario EST) sui canali YouTube di ABT e LG SIGNATURE. L'anteprima di questo storico video è attualmente disponibile su entrambi i canali.

In Italia, LG SIGNATURE ha collaborato con Bellavista, una delle aziende vinicole più stimate della famosa Franciacorta, per offrire un'esperienza online davvero unica. Tenutosi il 26 novembre scorso, l'evento virtuale ha presentato le eccellenti soluzioni lifestyle di LG SIGNATURE e ha condiviso l'interessante storia dell'evoluzione di Bellavista, da una piccola azienda familiare a produttore di eccellenti vini spumanti conosciuto nel mondo. Grazie alle straordinarie creazioni, alla tecnologia dell'azienda vinicola, nonché al design della cantinetta per vini LG SIGNATURE, la collaborazione ha contribuito a promuovere lo stile unico dei vini di Franciacorta della cantina Bellavista e l'importanza di un'adeguata conservazione del vino.

LG SIGNATURE ha inoltre collaborato con La Scala, lo storico teatro dell'opera di Milano. Il brand di altissimo livello, uno dei principali sponsor della Scala nel 2020, pubblicherà uno speciale video dell'amata opera Rigoletto di Giuseppe Verdi (messa in scena alla Scala) sul suo sito web globale www.LGSIGNATURE.com.

"Questo è stato un anno molto difficile per tutti noi e speriamo che la serie di magiche esperienze artistiche presentate nella nostra nuova campagna digitale delizierà ed entusiasmerà i consumatori di tutto il mondo", ha dichiarato Kim Jin-hong, Responsabile Global Marketing Center di LG Electronics. "Grazie alla collaborazione con icone globali dell'arte e della cultura e alle presentazioni realizzate con gli straordinari prodotti di LG SIGNATURE, i contenuti che abbiamo sviluppato sono perfetti da godere con i propri cari mentre ci rilassiamo a casa".

Informazioni su LG SIGNATURELG SIGNATURE è un brand di altissimo livello per diverse categorie di prodotti di LG Electronics, innovatore globale. In grado di soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti, LG SIGNATURE mira a offrire un'esperienza di vita all'avanguardia che sia pura, sofisticata e lussuosa. I prodotti distintivi del brand sono stati progettati tenendo presente la loro vera essenza, ottimizzati per concentrarsi sulla funzione essenziale di ciascun prodotto pur mantenendo il design moderno e distintivo di LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.

