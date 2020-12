Bergamo: frode fiscale, sequestrati 640mila euro a titolare distributore carburante (2)

07 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nei confronti del beneficiario dell'evasione la procura di Bergamo ha richiesto ed ottenuto dal gip un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un importo pari a quello delle imposte evase, in forza del quale i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato disponibilità finanziarie per oltre 414mila euro, quale saldo di conti correnti, titoli e quote di fondi d'investimento e alcuni immobili valutati complessivamente circa 225mila euro. Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell'indagato, confermando il sequestro effettuato dalle Fiamme Gialle di Sarnico.

Sono stati denunciati l'amministratore della società operante nel settore del commercio di carburanti per autotrazione, titolare del distributore, un 44enne bergamasco per aver utilizzato false fatture finalizzate ad evadere l'IVA e altre tre persone - uno in qualità di amministratore di diritto e due quali amministratori di fatto di una società con sede in Brescia -, per aver emesso fatture relative ad operazioni inesistenti, consentendo così la realizzazione della frode Iva svelata.