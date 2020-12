Unesco: trasmesse candidature Monte Grappa e ampliamento Riserva Appennino Tosco-Emiliano (2)

07 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Una riserva Mab è un luogo che l'Unesco considera un esempio di sostenibilità per il mondo intero, un luogo in cui il rapporto tra uomo e natura si svolge in modo armonico.

"Le riserve di biosfera designate dall'Unesco come patrimoni di sostenibilità si inseriscono pienamente nel progetto avviato lo scorso anno di trasformare i parchi in zone economiche ambientali (Zea) e forniscono a queste ultime un modello da seguire. Saranno, inoltre, i luoghi in cui sperimenteremo il programma che ho chiamato 'caschi verdi per l'ambiente', pienamente condiviso con la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, qualche giorno fa e che vedrà impegnati sul campo esperti ambientali provenienti da tutto il mondo", continua Costa.

"Dopo la formalizzazione della candidatura, inizierà ora il negoziato internazionale che si concluderà tra un anno, quando sapremo se le nostre proposte saranno approvate dall'Unesco. Per parte mia l'impegno sarà massimo e sono sicuro che potrò contare anche sui territori nella consapevolezza che un riconoscimento così prestigioso non ha colori politici ma rappresenta una grande opportunità per l'intero Paese", conclude il ministro.