Ue: verso nuovo Cdm mercoledì sera su Recovery**

07 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, un nuovo Consiglio dei ministri sul Recovery dovrebbe tenersi mercoledì in serata. Nella riunione di oggi -fissata alle 11 ma non ancora iniziata- ci sarà un confronto sull'intera partita del Next Generation Eu, a cominciare dalle risorse dalle sei macroaree che definiscono il Recovery plan italiano. Ma il via libera definitivo alla cabina di regia chiamata a gestire le risorse -tema che vede Italia Viva sulle barricate- dovrebbe arrivare solo nella serata di mercoledì. Per ora si vocifera di un Cdm che si terrà alle 20, ma c'è il rischio concreto che slitti in tarda serata visto che il premier Giuseppe Conte nell'intera giornata di mercoledì sarà impegnato in un'altra difficile partita, quella del dibattito sulla riforma del Mes nei due rami del Parlamento.