Milano: Sala, 'fiero di come ho guidato città per cinque anni' (2)

07 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Un fatto, prosegue il sindaco di Milano Sala "è che questo sviluppo si è coniugato con un poderoso intervento sul welfare e per noi la crescita è sempre stata associata alla solidarietà. Un fatto è che la città si sta trasformando dal punto di vista urbanistico, ambientale, della mobilità nella direzione del cambiamento intrapreso dalle grandi città del mondo potendo attenzione ai singoli attenzione, in particolare a quelli periferici, senza promesse mirabolanti ma con un impegno al miglioramente che non è mai venuto a mancare".

Un fatto "è che per la prima volta nella sua storia Milano ospiterà le Olimpiadi. E così via. Sempre nel senso di apertura e internazionalità. Poi è arrivato il Covid che ha messo in discussione molto, non tutto: i valori fondanti di questa città - dalla cultura universitaria alla creatività, dall'imprenditoria all'impegno civico della cittadinanza - non spariranno anzi costituiranno la miscela per ripartire", aggiunge il primo cittadino.