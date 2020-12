Briatore: ''Fantastico avere altro Schumacher campione. Mercedes ha fatto perdere Russell''

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Mick Schumacher? E' una bella cosa avere un altro Schumacher campione del mondo, ora in Formula 2, e speriamo un giorno anche in F1. E' fantastico per tutti, per lo sport, per lui, per sua mamma Corinna, per papà Michael, è una 'very good news'". Lo ha detto l'ex direttore tecnico di Benetton e Renault, Flavio Briatore, all'Adnkronos, parlando di Mick Schumacher, figlio di Michael e fresco campione del mondo di F1. Il giovane pilota tedesco l'anno prossimo correrà in F1 con la Haas. "Se ha la stoffa per fare bene in F1? Adesso vediamo, è sempre difficile dirlo", ha aggiunto Briatore.

"Ieri nel Gp del Sakhir abbiamo visto che è arrivato un ragazzino che nessuno conosceva e gli hanno fatto perdere la gara altrimenti la vinceva. Il team ha sbagliato. Hanno fatto di tutto per non fargliela vincere, sbagliando, in buona fede, ma hanno fatto un gran casino altrimenti lui la gara l'avrebbe vinta facilmente", ha aggiunto Briatore, all'Adnkronos, parlando di George Russell che ieri nel Gp del Sakhir, sostituendo Lewis Hamilton sulla Mercedes, ha condotto gran parte della gara fino al doppio errore del box Mercedes al cambio gomme e poi per una foratura che alla fine lo ha relegato al nono posto.

"La Ferrari il prossimo anno recupererà il gap? Ogni anno parliamo dell'anno prossimo. La parola più ricorrente è il prossimo anno", ha poi sentenziato Briatore sulla casa del Cavallino.