Menapace: Casellati, 'ha scritto pagine importanti emancipazione femminile'

07 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Lidia Menapace. Una donna che ha scritto pagine importanti nella storia dell'emancipazione femminile nel nostro Paese e oggi ci lascia un esempio di appassionata combattente per i diritti e contro ogni discriminazione. Da giovane partigiana a prima donna eletta nel consiglio e nella giunta provinciale a Bolzano, da intellettuale a senatrice della Repubblica, in tutto il suo percorso di vita si è sempre spesa per affermare i valori dell'uguaglianza, della pace, della libertà. Ai suoi familiari giunga la mia vicinanza”. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando l'ex senatrice Lidia Menapace scomparsa oggi a 96 anni.