I regali di Natale 2020? Moltissimi italiani sceglieranno di farli piccanti e online.

(Roma, 07 dicembre 2020) - Le tendenze di quest'anno sono ormai chiare e anche le festività di fine anno saranno vissute all'insegna dell'intimità e alla riscoperta del piacere.

Roma, 07 dicembre 2020 - Il mese di dicembre rappresenta un momento favorevole per i consumi ma quest'anno, per i regali di Natale gli italiani, sembrano propendere per scelte tanto convenienti quanto piccanti.

Pepemio, il brand italiano leader della vendita online di Sex Toys, vista la forte richiesta da parte degli utenti, ha già lanciato una campagna sul sito interamente dedicata ai regali di Natale.

Il Crazy Christmas di Pepemio, sarà online fino al 28 dicembre e proporrà a clienti vecchi e nuovi, idee regalo per lei, per lui e per la coppia con nuove proposte ogni giorno e ogni giorno più convenienti.

Regalare Sex Toys, dildo, giochi di coppia telecomandati o articoli BDSM è ormai un'abitudine che molti italiani hanno consolidando durante questo strano 2020 ed ora, in vista dei regali natalizi, giocherà un ruolo fondamentale nella scelta dei doni da mettere sotto l'albero.

Il periodo si presta in particolar modo alle scelte piccanti, i motivi? Un'anno già di per se favorevole al settore (Pepemio ha registrato il 352% di vendite in più rispetto al 2019 e il 110% di pubblico in più sempre rispetto all'anno precedente) il cresciuto interesse verso la sessualità e correlati e non meno importante è il fatto che quest'anno le festività saranno trascorse molto più in solitudine o con una ristrettissima cerchia di conviventi.

Questo fine 2020 ha dunque tutte le carte in regola per essere vissuto all'insegna del piacere.

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 0774 35 70 35

Email: [email protected]