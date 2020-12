07 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La ricandidatura di Beppe Sala è prima di tutto un'ottima notizia per i milanesi. Sala è la scelta migliore per uscire con forza da questa fase difficile e per continuare a fare di Milano un punto di riferimento per l'Italia e per l'Europa. Siamo al tuo fianco Beppe!”. Così Matteo Mauri, esponente Pd e viceministro dell'Interno.