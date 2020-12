Mes: Risoluzione Più Europa-Azione Senato, 'sì a riforma'**

07 dicembre 2020 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprima "il sostegno dell'Italia alla riforma del Mes deliberata dall'Eurogruppo, che rende più adeguati gli strumenti messi a disposizione da questa istituzione per l'assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, in base a un principio di flessibilità, in ordine alle condizionalità e alle condizioni di accesso, già dimostrata con la linea di credito pandemico, avviata dal giugno 2020". Lo chiede la risoluzione presentata al Senato da Più Europa e Azione in vista delle comunicazioni del premier previste per mercoledì prossimo. Firmatari del documento Emma Bonino, Matteo Richetti e Gregorio De Falco.